«Как так можно?»: 47-летняя Судзиловская в бикини поманила аппетитными формами

Одна из ярких блондинок российского кинематографа Олеся Судзиловская в этом году отметила свой 47-й день рождения. Более десяти из них она замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Пара воспитывает сына Артема. В своем Instagram актриса довольно часто делится откровенными снимками. Подписчики отмечают, что ей есть, что показывать, ведь в свои 47 Судзиловская выглядит просто потрясающе. На этот раз звезда поделилась снимком, на котором позировала в бикини-бандо.

«Позвольте повыкладывать виды. Записала материал о хамаме — традиционной турецкой бане на горячем мраморе, обязательно покажу. А сегодня предлагаю релакс!», — написала Судзиловская.

Кадр привел в восторг фанатов.

«Вы просто огонь! Как так можно? Шикарная! Просто королева! Вы такая красивая!», — писали пользователи Сети.

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