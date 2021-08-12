«Люди хотели денег»: Колганов озвучил сумму, которую с него требовали после резонансного ДТП

Актер Вадим Колганов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил детали резонансного ДТП со своим участием. С него хотели получить тогда обманным путем деньги.

«Все банально. Люди хотели денег. Я ехал в тот день по скоростной полосе. Человек двигался по ней же со скоростью 30 километров в час. Ситуация была экстремальной. Я мог оказаться в кювете. Он мне все-таки в итоге дал дорогу. Мы остановились и тут этот водитель мне проехал чуть ли не по ногам. Я услышал оскорбления в свой адрес. Потом подъехали его родители. Начался концерт. Я стал жертвой самодеятельности. Меня попросили сотрудники полиции не давать прессе никаких интервью». Вадим Колганов

Как отметил актер, его пытались в тот момент банально развести на деньги.

«Речь шла о двух миллионах рублей. Якобы у этого пострадавшего было выбито семь зубов. Этот человек потом давал интервью. Его отец заведовал в те годы хирургическим отделением. Против этих людей возбудили в итоге уголовное дело. Они были очень удивлены», — заявил Вадим Колганов.

Напомним, что Вадим Колганов – заслуженный артист России. Этого звания он был удостоен в 2007 году.

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