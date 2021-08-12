«В ход пойдут личные архивы»: Мамаева объяснила, почему пока не готова сровнять экс-мужа с землей

Как отметила модель, футболисту лучше в данной ситуации не заигрываться.

Модель Алана Мамаева в сторис Instagram заявила, что бывший муж-футболист любыми способами старается ее уничтожить. Она попросила его не заигрываться, иначе он очень пожалеет о содеянном.

«Уверена, что дальше в ход пойдут личные архивы, интим и так далее. Я уже готова. Предупреждаю, Павел. Я пока не готова тебя ровнять с землей. У меня как никак с тобой общая дочь и уважение к восьми годам брака. Но не заигрывайся! Иначе болельщики тебя яйцами на поле закидают». Алана Мамаева

Напомним, что Алана Мамаева с мужем расстались весной нынешнего года. Футболист изменял жене с испанской моделью, и она в какой-то момент обо всем узнала. Простить измену супругу модель не смогла.

Добавим, что Павел Мамаев, как во всяком случае утверждает его теперь уже бывшая жена, не платит ей алименты. Кроме того, он через суд пробует добиться, чтобы их общая дочь жила именно с ним. Таким образом, как думает модель, футболист хочет уйти от уплаты алиментов.

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