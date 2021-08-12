Модный принт, пышный рукав и открытые плечи: Рудковская учла последние тренды в образе, выбрав праздничный наряд

46-летняя бизнес-леди Яна Рудковская тщательно следит за трендами, посещает фэшн-показы ведущих Домов моды Европы, а также пополняет гардероб новинками. За это она снискала звание «икона моды» от эксперта и телеведущего Александра Васильева.

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В очередной раз подтвердить это свое звание красотка решила, нарядившись по последним трендам на день рождения подруги. Праздничный образ она составила, исходя их актуальной фэшн-повестки этого лета.

Представ в мини-платье в горошек с рукавами-буфами, Яна Рудковская смогла похвастаться длинными ногами. Стилист Елена Бестави оценила аутфит светской львицы.

«Очень актуальное платье у Яны Рудковской. Принт горошек, модный в этом сезоне, пышный рукав, открытые плечи – все в тренде. Единственный момент: если мы открываем плечи, то юбка выбирается несколько длиннее», — заметила Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имидж-стилист. Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Сотрудничество с Астраханским филиалом ВАГС — проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации (март 2010).

Мастер-класс «Деловой разговор нотариуса на языке одежды» на Форуме молодых нотариусов России (июль 2012). Мастер-классы по дресс-коду в ВУЗах и колледжах Волгограда.

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