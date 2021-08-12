«Заметили?»: муж высмеял располневшую экс-звезду «Дома-2» Ирину Пинчук, когда она в бикини позировала в бассейне

Бывшая участница реалити-шоу серьезно поправилась и комплексует по этому поводу, а ее возлюбленный подливает масла в огонь.

Еще месяца не прошло, как бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Ира Пинчук впервые стала матерью. Девушка родила мужу Араю Чобаняну сына, имя которого пока держит втайне. В ожидании аиста красотка изрядно поправилась – более чем на 30 килограммов. И теперь переживает, что лишние объемы никуда не ушли с родами.

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Тем не менее, Пинчук не стала отказывать себе в удовольствии сходить в бассейн с мужем. Она надела черное бикини-макси, попытавшись скрыть раздавшуюся фигуру. Арай Чобанян снял совместное видео с женой, на котором показал ее во всей красе и не смог сдержаться, чтобы не высмеять девушку.

«Заметили?», — показав крупным планом пухлощекое лицо Ирины, спросил фолловеров мужчина.

Чобанян снабдил комментарий тремя плачущими от смеха смайлами. Как отреагировала девушка на такой выпад мужа, пока неизвестно.

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