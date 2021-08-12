Мать Началовой показала, какие стихи ее внучка написала на сороковой день после смерти певицы

Мама певицы Юлии Началовой Таисия в Instagram поделилась отрывком из интервью своего мужа Виктора. В беседе с журналистами он вспомнил, что происходило примерно на сороковой день после смерти яркой исполнительницы.

Тогда дочь Юлии Началовой Вера Алдонина получила задание написать поэтический отзыв на рассказ Виктора Астафьева «На далекой северной вершине». В итоге строчки девочка, которой на тот момент было 12 лет, написала буквально на глазах бабушки и дедушки. Они были поражены, когда прочитали это трогательное стихотворение.

«Олень боролся за свою любовь. В его глазах играла дико буря. На вожака бросался вновь и вновь, свои глаза воинственно сощуря. Как я хотела бы предупредить тебя, но, дикий, слов моих не понимаешь. Ты, бесконечно эту жизнь любя, боролся и не знал, что проиграешь». Вера Алдонина

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Ее дочь Вера очень тяжело пережила трагедию. Сейчас наследница звезды стремится сделать музыкальную карьеру, участвуя в различных музыкальных конкурсах.

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