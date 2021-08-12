Слишком коротко: Дарья Пынзарь в платье-пеньюаре на запах блеснула стройными ножками на «Доме-2»

После перезапуска проекта «Дом-2» на канале «Ю» телестройка подверглась серьезным преобразованиям. Состав участников шоу обновился, но для давних фанатов проекта продюсеры приготовили сюрприз – вернули на реалити десятку «старичков», среди которых оказались Глеб Клубничка, Надя Ермакова, Алексей Адеев, Алена Рапунцель, Саймон Марданшин, Юлия Ефременкова и другие.

В рядах ведущих тоже произошли изменения. На смену ушедшей Ольге Бузовой пришел Давид Манукян и чета Пынзарей – Дарья и Сергей, экс-звезды реалити, которые построили любовь на шоу.

Пынзари давно проживают в Турции, но ради «Дома-2» вернулись в Москву. И Дарья с большим удовольствием предстает перед камерами как эксперт в отношениях. В один из съемочных дней красотка появилась на «поляне» в летнем платьице и повязке на голове в тон наряду. Стилист Элла Маковей оценила образ звезды экрана.

«Образ имеет отдаленное отношение к тренду на бельевой стиль. Платье-пеньюар на запах и длиной ультрамини, пояс в качестве повязки в волосах и мюли на тонком каблучке. Вероятно, в таком виде можно открыть дверь курьеру ранним утром. Но разгуливать по парку я бы не советовала», — оценила аутфит Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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