«На второй день попросилась в школу»: отец Началовой — о поведении внучки после смерти дочери

Как отметил Виктор Началов, Вера Алдонина не подавала вида, как ей плохо.

Отец покойной певицы Юлии Началовой Виктор заявил, что дочь исполнительницы Вера Алдонина после смерти матери не подавала вида, как ей плохо.

«Вера видела, как мы мучаемся и старалась при нас не плакать, чтобы еще больше не травмировать. Она уже на второй день попросилась в школу».

Виктор Началов

Как отметил Виктор Началов, он до сих пор не смирился со смертью дочери. Семья была уверена, что звездная исполнительница выкарабкается. Он верил, что кошмар закончится благополучно.

По словам Виктора Началова, Юлия даже в больнице не теряла расположение духа. Была улыбчива и активна. Она не выпускала из рук телефон, строила планы на будущее. Однако позже ей стало резко хуже. Она сгорела всего за несколько дней, несмотря на все усилия медиков.

Напомним, что дочь Юлии Началовой не так давно начала строить певческую карьеру. Она участвует в различных музыкальных конкурсах и нередко получает за участие в них дипломы, сообщает «Караван историй».

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