Солидная сумма: сколько платят Пугачева и Галкин за обучение своих двойняшек в московской гимназии

В сентябре Лиза и Гарри пойдут во второй класс.

Первого сентября двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Лиза и Гарри пойдут во второй класс. Звездные наследники учатся в Первой московской гимназии. Стоимость их занятий обходится в довольно солидную сумму – 160 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В эту сумму входят не только уроки, но и занятия с воспитателем – прогулки, дополнительные часы обучения, секции, а также выполнение домашних заданий. Примечательно, что уже с первого класса часть предметов преподают на двух языках – русском и английском. Также известно, что Лиза и Гарри изучают французский язык. В своем микроблоге юморист неоднократно публиковал ролики, в которых его дети бегло говорили на французском.

Напомним, в этом году Примадонна и шоумен отметят десятилетие совместной жизни. Они поженились в 2011-м, а спустя два года на свет появились Лиза и Гарри.

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