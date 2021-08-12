Серенада для любимой: Анастасия Макеева показала, как новый муж поет ей песню под гитару

В жизни актрисы, певицы Анастасии Макеевой воцарились счастье и любовь. Весной красотка в четвертый раз вышла замуж, избранником звезды стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Пара не стесняется показывать свои чувства на публике, и даже, кажется, нарочито демонстративно транслирует их миру.

В микроблоге Анастасии Макеевой появилось видео, как Роман Мальков исполняет для любимой серенаду. С гитарой в руке возлюбленный артистки поет ей, что «готов целовать песок», по которому она ходила. Звезда не только запечатлела на память мужа, но и подпела ему звонко и выразительно.

Напомним, Макеева и Мальков познакомились летом 2020 года, когда строитель приехал из Словении на заработки в Москву строить дачу звезде. Чувства вспыхнули между ними довольно скоро, но пикантность ситуации заключалась в том, что мужчина был женат – на родине его ждали супруга и четверо детей. Только это не помешало вновь образовавшейся парочке построить не только дачу, но и любовь.

Смотрите также