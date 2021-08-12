«Омары Помоевы» — для здоровья»: Данко назвал единственного мужчину, которого любила Бородина

Музыкант знаком с телеведущей «Дома-2» уже много лет.

Популярный певец Данко заявил, что ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина в своей жизни по-настоящему любила только одного мужчину. Это Леонид Нерушенко из группы «Динамит».

По словам Данко, Нерушенко был отличным парнем, который смотрел в лицо жизни и обожал ее. Он любил быструю езду на мотоцикле. Она в итоге его и сгубила. Музыкант в один печальный день разбился насмерть. На похоронах все плакали. Особенно сильно его тогдашняя возлюбленная Ксения Бородина.

«Было видно, какой для Ксении это был удар, она очень убивалась. Леня к тому же был красавчиком. Мне почему-то кажется, что так сильно Бородина любила только его. А эти все «Омары Помоевы», возможно, ей нужны были только для здоровья!» Данко

Напомним, что Ксения Бородина развелась спустя шесть лет брака со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. В этом браке на свет появилась их совместная дочь Теона, сообщает «Собеседник».

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