Солидные суммы: сколько зарабатывает Надежда Кадышева

Фанаты «потеряли» Надежду Кадышеву. Артистка отменила концерты, не приехала на «Славянский базар» в Витебск, где выступала каждый год, а последний ее выход на сцену был в июне. Некоторые предположили, что у 62-летней звезды серьезные проблемы со здоровьем. В окружении Надежды Никитичны говорят, что ближайшие концерты «Золотого кольца» состоятся уже осенью. А пока она отдыхает на море. Свои каникулы Кадышева не собирается прерывать даже ради корпоративов.

«Гонорар ансамбля на частное мероприятие не меняется уже много лет, в отличие от остальных звезд. Артисты уровня Кадышевой берут по 50 тысяч евро (4,3 млн рублей), а она — всего 25 тысяч на большой коллектив. Мол, им хватает. При этом выступает «Золотое кольцо» редко: выбирают между корпоративами, смотрят, кто заказчик, могут отказаться. Сейчас пригласить их на мероприятие пока нельзя. Позвоните в первых числах октября», — цитирует букинг-агентство «Комсомольская правда».

По данным издания Кадышева и ансамбль зарабатывают не только коммерческими проектами. За последние шесть лет театр «Золотое кольцо» благодаря госзакупкам заработал более 160 миллионов рублей, из них почти 20 миллионов – с начала 2021 года. Покупают, в основном, билеты на шоу и концерты учреждения. В прошлом году прибыль Кадышевой составила 15 миллионов рублей.

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