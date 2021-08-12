«Чем заслужили?»: россиян возмутили откровения Андрея Кончаловского

Размышлениями режиссер поделился на своей странице в соцсети.

Режиссер Андрей Кончаловский – выходец из творческой элиты. Его дед по материнской линии – живописец Петр Кончаловский, а прадед – художник Василий Суриков. На днях Андрей Сергеевич поделился воспоминаниями о быте именитых родственников.

«Снимая и «Сибириаду», и «Дворянское гнездо», и «Дядю Ваню», я наполнял эти фильмы запахом моих дедушки и бабушки. Они рано завтракали, пили кофе. К кофе были сдобные булки, сливочное масло и рокфор, хороший рокфор, еще тех, сталинских времен», — написал Кончаловский.

Некоторых россиян возмутили такие откровения режиссера.

«Кто рокфор, а кто отвар из крапивы. Страна разных возможностей. Буржуи. Оладьи, кофий и фарфор припоминает сын поэта. И сыр, конечно же, рокфор — спасибо Сталину за это. Рокфор сталинских времен — пустая лебеда для большинства народа. Или лагерная баланда. Чем заслужили в такое страшное время эти блага? Да уж, звучит кощунственно, — цитирует пользователей Сети «Комсомольская правда».

Смотрите также: