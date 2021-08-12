Необычно: идеальное место для секса назвал Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт были одной из самых красивых пар Голливуда. Они познакомились на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит», где и вспыхнул роман. За отношениями пары следили миллионы фанатов по всему миру, но в 2016-м этот брак распался. В недавнем интервью журналу Parade Брэд рассказал о личной жизни с Анджелиной.

Питт признался, они с Джоли часто приходили в каменный грот, который был расположен рядом с бассейном в их доме, чтобы заняться сексом. Артист заявил, что это «просто отличное» место для уединения. Об этом пишет Mirror.

У Джоли тем временем были другие предпочтения. В одном из своих недавних интервью актриса рассказывала, что предпочитала заниматься любовью в джакузи.

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