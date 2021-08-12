Сладкий карапуз: Подольская перестала скрывать лицо младшего сына от Преснякова

Звездная мамочка пребывает на отдыхе с наследниками музыканта и не прячет личико Вани.

Певица Наталья Подольская очередной свой отпуск решила провести без мужа и на этот раз улетела с детьми в девичьей компании – с сестрой и подругой. Направление она выбрала менее популярное в этом году у звезд – Египет.

На курорте Подольская много загорает, купается и веселится. Видимо, расслабившись, певица перестала скрывать личико младшего сына от Преснякова, 9-месячного Ванечки. До настоящего времени она всегда прикрывала его ладошкой и снимала так, чтобы никакая часть лица не попала в кадр. А тут показала его на видео и в профиль на фотографии.

Напомним, у Подольской от Преснякова двое детей. А музыкант с появлением в октябре 2020 года еще одного сына стал многодетным отцом – старшему Никите от отношений с Кристиной Орбакайте уже 30 лет.

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