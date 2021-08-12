Папина копия: как выглядит подросший сын Александра Цекало от сестры Веры Брежневой

Сестра Веры Брежневой – Виктория Галушка была замужем за продюсером Александром Цекало десять лет – с 2008 по 2018 годы. В том же 2008-м у них родилась дочь Александра, а спустя четыре года – сын Миша. После развода Виктория ведет скрытный образ жизни, редкие ее снимки можно увидеть только благодаря сестрам Вере и Анастасии.

Последняя и порадовала фанатов, опубликовав в своем микроблоге фото повзрослевшего мальчика, который становится буквально копией звездного папы. Мише исполнилось девять лет.

Александр Цекало редко видится с детьми. Он не ведет социальные сети и теперь живет в Америке с новой женой – 27-летней Дариной Эрвин. Виктория не смогла сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.

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