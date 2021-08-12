«Здесь и сейчас»: певица МакSим доказала, что находится в больнице

На днях стало известно, что звезду перевели из реанимации в обычную палату. Но не все верят в то, что артистка была больна.

Полтора месяца исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Мой рай» певица МакSим была на грани жизни и смерти. Находясь в реанимации, звезда не могла самостоятельно дышать, и чтобы поддержать организм, врачи ввели артистку в искусственную кому. На днях пришли долгожданные для родных и поклонников новости – Марина пришла в себя, стала дышать самостоятельно. И вскоре ее перевели в обычную палату.

Оттуда певица впервые вышла на связь с онлайн-аудиторией в своем микроблоге. А сейчас поделилась первым после выхода из комы фото из больницы. На снимке позирует врач звезды в защитном антиковидном костюме.

«МакSим. Здесь и сейчас», — написано на халате врача.

Певица продолжает лечение, ей предстоит длительная реабилитация. По прогнозам специалистов, она не сможет петь как минимум год – поражение легких из-за пневмонии было слишком критичным.

Кстати, в Сети нашлись скептики, которые подозревают МакSим и ее команду в пиаре на болезни. Якобу, не было никакой комы, и звезда лишь заработала себе еще большую популярность. Однако, фотография из больницы, которую запостила артистка, все же доказывает обратное.

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