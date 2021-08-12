«Была удивлена, когда узнала»: к Макеевой приставили участкового в театре

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили три месяца семейной жизни. Пара побывала на Кубе и на Байкале, а теперь вновь вернулась в Москву, где приступила к работе – Роман взялся за строительные проекты, а Анастасия вышла на сцену театра Моссовета, где задействована в постановке «Иисус Христос – суперзвезда». Там-то теперь помимо зрителей присутствует и участковый. Об этом Макеева заявила в своем Instagram.

«Меня не только поддержали, да так деликатно, чтобы не тревожить мое психологическое состояние – мне предложили участие в новых постановках. Но как же я была удивлена, когда узнала, что оказывается театр — моя крепость. И оказывается, на всех моих спектаклях присутствует участковый – для спокойствия моего здоровья и защиты», — написала Макеева.

Напомним, во время отдыха на Кубе актриса заявила, что больше не будет давать никаких комментариев в адрес бывшей жены своего четвертого мужа. Кроме того, попросила фанатов подписать петицию в свою поддержку.

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