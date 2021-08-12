«Стало неловко за Ксюнделя»: скандальный блогер Лена Миро уличила Ксению Бородину в подражательстве

Онлайн-критик знаменитостей обвинила телеведущую в том, что она косплеит экс-звезду «Дома-2» Инессу Шевчук.

Среди модных трендов сезона популярностью у модников пользуется зеленый цвет. О том, что он станет весьма актуальным, говорили многие, включая Эвелину Хромченко и Александра Васильева, и пройти мимо этого колора никак не смогла Ксения Бородина.

Ведущая телепроекта «Дом-2» буквально влюбилась в глубокий зеленый и его вариант – изумрудный цвет. Девушка часто выгуливает наряды этих оттенков. Более того, ее маникюр часто перекликается с этим тоном в одежде. Правда, скандальный блогер Лена Миро убеждена – у Ксении Бородиной это не дань моде, а копирование стиля Инессы Шевчук, экс-звезды «Дома-2».

«Увидела это – стало и смешно, и неловко за Ксюнделя», — призналась блогер.

У себя в блоге любительница «прожарить» звезд Лена Миро считает, что Ксения Бородина косплеит Инессу Шевчук и старается быть похожей на нее не только в выборе цвета одежды, но и позирования для фотографий.

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Блогер убеждена, что 25-летней красавице-модели, которая является подругой звезды, зеленый идет, а 38-летняя теледива в нем выглядит вторично. И даже старается свой карий цвет глаз высветить и добавить зеленцы. Как у Шевчук.

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