Совместила: экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, как кормит младенца грудью с имплантами

В середине лета семья экс-звезды «Дома-2» Ирины Пинчук и ее супруга Арая Чобаняна стала больше. На свет появился их долгожданный наследник. Молодая мамочка наслаждается общением с малышом и сообщила радостную новость – она полностью отказалась от искусственных смесей и перевела кроху на грудное вскармливание.

По этому поводу поклонники инстадивы забеспокоились – у нее же вставлены импланты. И поспешили уточнить, не мешает ли это ей кормить малыша.

«Нет, имплант установлен под молочной железой. Дискомфорта никакого не испытываю и проблем никаких не возникает», — объяснила, как кормит малыша, девушка, в stories своего микроблога.

Единственный дискомфорт, судя по всему, девушке сейчас доставляет ее лишний вес. Красотка за период беременности набрала более 30 килограммов, но они никуда не ушли ни после родов, ни спустя почти месяц от рождения малыша. На днях она показала свою фигуру в купальнике, и оказалось, что мужу ее гром-бедра очень даже нравятся.

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