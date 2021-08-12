«Это был сложный год»: бывшая жена четвертого мужа Макеевой открывает новый проект

Бывшая жена нового мужа Анастасии Макеевой – Светлана Малькова осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей, так как старший, 16-летний Андрей, переехал к отцу и мачехе в Москву. Светлана работает в художественной школе, а также активно развивает свой Instagram. Там она проводит прямые эфиры со специалистами из разных областей — психолог, невролог, адвокат. Теперь Светлана заявила, что готовит новый проект.

«Год позади и это был очень сложный год! Время, нужно время! И в ближайшее время я открою свой интересный проект. Мы постараемся вам помочь», — написала Малькова.

Отметим, что год назад Роман Мальков рассказал жене о своих отношениях в России. Развелась пара через несколько месяцев. А в мае этого года Анастасия Макеева и Роман стали мужем и женой.

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