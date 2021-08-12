«А где пупок?»: Чехову в бикини с воланами раскритиковали за чрезмерную ретушь фото

В последнее время Анфиса Чехова много путешествует. Телеведущая перемещается между курортами и странами, параллельно радуя своих подписчиков в Instagram новыми фотографиями. Недавно она отправилась в США, побывала в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, а теперь загорает на пляжах Майами. После очередной публикации фото в бикини с воланами, на нее обрушился поток комментариев, причем, не самых лестных.

«А где пупок? Что за обработка? Красавица какая! Вам идет купальник!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Чехова отметить свой 44-й день рождения. О личной жизни она не рассказывает, известно только, что несколько лет назад телеведущая развелась с актером Гурамом Баблишвили, которому родила сына Соломона.

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