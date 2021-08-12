С сыном под сердцем: беременная Арзамасова подчеркнула острый животик многоярусным платьем цвета какао

Актриса прогулялась по набережной Нижнего Новгорода, где пройдут празднества по случаю 800-летия города.

Несмотря на большой срок, беременная актриса Елизавета Арзамасова продолжает путешествовать. На этот раз молодая жена Ильи Авербуха появилась в Нижнем Новгороде, где идут приготовления к празднованию 800-летия со дня основания города.

Для прогулки по площадке, на которой развернутся масштабные гуляния, Елизавета Арзамасова нарядилась в просторное ярусное платье цвета какао, которое подчеркнуло остренький животик актрисы. На голове звезды красовался любимый аксессуар этого лета – соломенная шляпка. Красотка сняла на видео свое мини-приключение.

Напомним, что для Арзамасовой это первая беременность, и вот-вот актриса подарит мужу сына. У Авербуха это будет уже второй наследник. Первому, Мартину от Ирины Лобачевой, в этом году исполнилось 17 лет. Кстати, он живет с новой семьей отца и неплохо ладит с мачехой.

Смотрите также