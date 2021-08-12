Обмен приятностями: Анастасия Макеева показала, как новый муж целует ей пятки

Пара не стесняется демонстрировать свою страсть не только перед окружающими, но и транслирует ее в Сети.

39-летняя звезда театра и кино Анастасия Макеева в этом году обрела личное счастье в четвертый раз, выйдя замуж за бизнесмена-строителя Романа Малькова. Они обвенчались в Крыму еще в мае, но до сих пор их отношения похожи на медовый месяц. Сначала они слетали в отпуск на Кубу, затем в Иркутскую область на Байкал, а сейчас наслаждаются обществом друг друга в загородном доме артистки.

Муж и жена проявляют друг о друге большую заботу. Макеева, например, стирала белье Малькову в Байкале, а он ей — кофе в постель по утрам. На сей раз во время дружеских посиделок за столом супруги сделали друг другу массаж стоп, а любящий муж не сдержался и поцеловал пятку жене, которая успела это заснять.

«Я тебя люблю», — нежно глядя на жену, признался Мальков.

Макеева ответила взаимностью и начался спор – кто же любит сильнее. Видеокадрами с посиделок красотка поделилась у себя в микроблоге.

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