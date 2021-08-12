«Корсет сними»: Рудковская в обтянутом комбинезоне попыталась убедить людей, что у нее стройная и подтянутая фигура

46-летняя жена Евгения Плющенко Яна Рудковская давно стала блогером и рассказывает о своей жизни в Instagram. За ней следят более пяти миллионов фолловеров, и светская львица старается из всех сил поддерживать из интерес и активность. Снимки себя и детей, видеоролики с сюжетом, новости и заявления – и над каждой публикацией Рудковская тщательно работает.

В этот раз Яна Рудковская сняла видео своей фигуры в обтянутом черном комбинезоне. Красотка покрутилась перед камерой, чтобы убедить людей в идеальности и стройности своей фигуры. Но фолловеры заподозрили подвох и не поверили в правдивость кадров.

«Корсет сними», «А боком встань-ка», «А без корсета?», «Куда пропали длинные ноги, прям от ушей?», «Где ваши длиннючие ноги?», «Дама с несовершенной фигурой, рекламирует совершенство фигуры», «Плюс корсет – и ты самая-самая», «Ноги очень короткие, а обычно вы их длинными показываете», — заметили в комментариях поклонники.

К слову, Яну Рудковскую не раз уличали в злоупотреблении фотошопом. Сама красотка постоянно стремится доказать, что это не так, и она – обладательница идеальной фигуры и длинных ног.

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