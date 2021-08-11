«Вай, какая!»: хвастаясь стройной фигурой, Клава Кока в белом бикини красиво возлежала на яхте

Певица отдыхает в Грузии и делится солнечными и позитивными кадрами.

Популярная певица Клава Кока с середины лета устроила себе большой отпуск. Красотка несколько недель отдыхает в Грузии, наслаждаясь гостеприимством страны и восстанавливая силы перед новым сезоном. Сначала она уединилась у подножья Казбека, где любовалась живописными видами Кавказских гор, затем перебралась в Батуми, который ее приятно удивил.

У Клавы остались считанные дни до завершения отдыха. И напоследок красотка совершила прогулку на яхте по Черному морю.

«Держу курс на продуктивную осень, наслаждаясь последними деньками отпуска! Я снова полна сил, энергии и вдохновения!», — сообщила фанатам звезда.

Клава Кока поделилась пляжными снимками в белом бикини. Она похвасталась не только стройной фигурой, но и красивым загаром, который успела приобрести за отпуск, красиво возлежав на яхте.

«Русалка», «Такие позитивные фотки!», «Клава, ты прекрасна! Хорошо тебе отдохнуть там! Люблю безумно», «Ну что за красота», «Е-мае, балдею от тебя», «Малышка», «Не,ну последний кадр шикарнее всех остальных», «Огонь!», «Харизма зашкаливает», «Шикарная!», «Несите вентилятор, А то от этих фоток слишком жарко!», «Даже не знаю, что ярче – ты или солнышко?», «Шикарная, вид идеален», «Вай вай вай, какая!», «Божественно», — пишут фанаты в комментариях.

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