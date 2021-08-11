«Близость»: Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем на репетиции спектакля

Актерская пара Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков уже довольно давно находятся в официальном разводе. Между тем бывшие супруги смогли сохранить приятельские отношения, расстались они без скандалов, и оба принимают активное участие в воспитании общей дочери Маши.

Девочка живет в новой семье мамы Татьяны Арнтгольц, но очень часто общается с папой Иваном Жидковым, который старается уделять наследнице максимум внимания.

Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц в очередной раз доказали, что находятся в дружеских отношениях, вместе появившись на репетиции в театре. Иван Жидков даже снял на видео, как его бывшая жена читает пьесу.

«Спектакль «Близость», — подписал он кадр.

Как оказалось, в театре была и дочка пары Маша Жидкова. Актер показал в микроблоге, как они мило общаются втроем, не испытывая никакого дискомфорта. Со стороны они выглядят как обычная семья.

Напомним, после развода с Жидковым Татьяна Арнтгольц вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева и зимой этого года родила сына. Иван Жидков был в гражданском браке, от этих отношений у него есть сын.

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