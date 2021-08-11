«И я тебя люблю»: Юлия Проскурякова показала, как дочь Ника поздравляет ее в шикарных апартаментах в Юрмале

Жена маэстро Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — весь день наслаждается сюрпризами от близких людей. У нее день рождения!

Одиннадцатого августа молодой супруге прославленного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева, Юлии Проскуряковой, исполнилось 39 лет. Свой праздник Юлия отмечает в Юрмале, где сейчас находится вместе со своей семьей.

С самого утра виновница торжества принимает поздравления от близких, друзей и поклонников. Подруги порадовали Юлию Проскурякову сюрпризом, и муж Игорь Николаев преподнес роскошный букет из тридцати девяти белых роз.

Тронула своим поздравлением звездную маму пятилетняя дочка Вероника. Девочка прочитала маме стихотворение и вручила рисунок.

«Мамочка, сегодня день рождения твой. Будь такой же доброй, модной, заводной. Многих лет желаю. Радуй нас всегда Мама, поздравляю. Я люблю тебя!» — выразительно продекламировала Ника. «И я тебя люблю, мой сладкий», — ответила дочери Юлия Проскурякова.

Все происходит в одной из комнат юрмальской квартиры звездного семейства. Юлия старается, чтобы интерьер попал в кадр минимально. И все же представление о дизайне жилья получить можно. Комната оформлена в светлых тонах и с большим чувством вкуса и стиля.

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