«И я тебя люблю»: Юлия Проскурякова показала, как дочь Ника поздравляет ее в шикарных апартаментах в Юрмале

Одиннадцатого августа молодой супруге прославленного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева, Юлии Проскуряковой, исполнилось 39 лет. Свой праздник Юлия отмечает в Юрмале, где сейчас находится вместе со своей семьей.
С самого утра виновница торжества принимает поздравления от близких, друзей и поклонников. Подруги порадовали Юлию Проскурякову сюрпризом, и муж Игорь Николаев преподнес роскошный букет из тридцати девяти белых роз.
Тронула своим поздравлением звездную маму пятилетняя дочка Вероника. Девочка прочитала маме стихотворение и вручила рисунок.
«Мамочка, сегодня день рождения твой.
Будь такой же доброй, модной, заводной.
Многих лет желаю. Радуй нас всегда
Мама, поздравляю. Я люблю тебя!» — выразительно продекламировала Ника.
«И я тебя люблю, мой сладкий», — ответила дочери Юлия Проскурякова.
Все происходит в одной из комнат юрмальской квартиры звездного семейства. Юлия старается, чтобы интерьер попал в кадр минимально. И все же представление о дизайне жилья получить можно. Комната оформлена в светлых тонах и с большим чувством вкуса и стиля.