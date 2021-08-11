Правдивые кадры: Наталья Подольская засветила обвисший животик и плоские ягодицы в неудачном купальнике

Певица и дважды мама Наталья Подольская показала, как выглядит на самом деле, без фотошопа и фильтров.

Популярная вокалистка Наталья Подольская дала понять, что спокойно относится к своему телу, которое, разумеется, трансформировалось после двух беременностей и родов. Певица наслаждается тем, что она мама двух мальчиков — шестилетнего Артемия и восьмимесячного Ванечки.

Наталья Подольская уже довольно активно тренируется после вторых родов. Но, судя по всему, ее фигура пока далеко от совершенства, что звезда совершенно без стеснения демонстрирует во время отдыха в Египте. В Хургаде Наталья Подольская отдыхает в компании подруги и сестры-двойняшки Юлианны. 11 августа две племянницы-близняшки Натальи Подольской — Настя и Саша — отмечают день рождения, девочкам исполнилось по шесть лет.

В сторис микроблога певица показала, как вручает малышкам подарки.

«С днем рождения, счастья, радости!» — говорит звездная тетя племянницам.

Поздравлять девочек Наталья Подольская пришла в слитном купальнике.

Снимавший видео выбрал неудачные ракурсы. В кадрах видно, что у Натальи Подольской обвисший, а не плоский животик, и ягодицы, которые требуют работы над ними в спортивном зале. Они, увы, плосковаты. Стоит отметить, что на фото, которые Наталья Подольская размещает в микроблоге, она выглядит более аппетитно и роскошно, чем на видео.

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