«Я не Наташа Королева, ею не буду и быть не хочу»: Юлия Проскурякова страдает от сравнений с бывшей женой Игоря Николаева

Певица Наташа Королева и композитор Игорь Николаев развелись двадцать лет назад. И почти все это время поклонники пытаются уловить хоть какой-то намек на то, что бывшие супруги могут воссоединиться.

Стоит ли говорить, что появление рядом с Игорем Николаевым молодой и красивой Юлии Проскуряковой вызвало протест в душах тех, кто спал и видел вместе Дельфина и Русалку.

Юлии Проскуряковой, которая вместе с Игорем Николаевым уже пятнадцать лет, по сей день «прилетает» от рассерженных фанатов.

Так недавно Юлии в Instagram высказали за то, что поклонники не увидели выступления Наташи Королевой на концерте Игоря Николаева в рамках фестиваля «Жара».

«Наташа — прекрасная артистка! Наверняка она тоже приняла участие в фестивале «Жара». Но почему-то я все равно должна отвечать на вопросы, где она будет, а где — нет. Я не ее менеджер и не директор. Задавать такие вопросы нужно точно не мне и не под постом о премьере моей песни. К самой Наташе я отношусь хорошо и своими ответами не призываю к ее унижению или, не дай Бог, к ненависти», — объяснила тогда Юлия Проскурякова.

У певицы 11 августа день рождения, ей исполнилось 39 лет, и она явно страдает из-за сравнений с Наташей Королевой. Фанаты без стеснения упрекали ее и в том, что во время брака с Королевой Николаев написал свои лучшие песни, сейчас, мол, таких уже нет.

«Отстаньте! — вспылила тогда в комментариях Юлия Проскурякова. — Я не Наташа Королева, ею не буду и быть не хочу. У нее есть своя страница — пишите туда. Есть много ностальгических видео, их можно смотреть сколько хотите! Я проживаю свою жизнь. Так, как мне хочется. Не нуждаюсь ни в чьих советах и оценках, правда».

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