Предсказание Ванги: коронавирус, пустынная Европа и отсутствие денег
Видео
МакSим: поп-принцесса, победившая болезнь
Видео

Умерла Афифе хатун из «Великолепного века»: Мерьем Узерли поделилась своей скорбью

Исполнительница роли Хюррем султан Мерьем Узерли призналась, что ее сердце разбито.

Умерла Афифе хатун из «Великолепного века»: Мерьем Узерли поделилась своей скорбью
Сабина Тозия (на фото крайняя слева), Джансу Дере и Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век». Фото: кадр из сериала «Великолепный век», 2012 год.

Актриса Мерьем Узерли поделилась скорбной новостью в сторис своего микроблога. Звезда турецкого сериала «Великолепный век» сообщила о кончине своей коллеги по съемочной площадке, актрисы Сабины Тозии. 75-летняя артистка умерла накануне, 10 августа, после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад у нее была обнаружена злокачественная опухоль головного мозга.

Друзья и поклонники Сабины Тозии, исполнившей в «Великолепном веке» роль кормилицы султана Сулеймана Афифе хатун, скорбят о ее кончине. Одной из первых скорбный пост опубликовала Мерьем Узерли, сыгравшая в сериале Хюррем султан.

Актриса разместила в сторис фотографии, на которых запечатлена вместе с Сабиной Тозия, признавшись, что очень любила ее.

Мерьем Узерли скорбит о смерти своей коллеги по сериалу «Великолепный век»
Мерьем Узерли скорбит о смерти своей коллеги по сериалу «Великолепный век». Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

«Мы снялись в трех удивительных проектах: «Великолепный век», «Материнская рана», «Мафия не может править миром». Вчера ты умерла… Мое сердце разбито. Я тебя очень любила… Покойся с миром, моя дорогая Сабина», — скорбит Мерьем Узерли.

Напомним, что в последнее время Сабина Тозия снималась в сериале «Мафия не может править миром», где исполнила ключевую роль. Но несколько месяцев назад она была вынуждена отказаться от работы из-за проблем со здоровьем.

После операции по удалению опухоли Сабину Тозию парализовало.

Смотрите также

Тэги

Злокачественная опухольМерьем УзерлионкологияСабина Тозиясериал «Великолепный век»скорбьсмерть