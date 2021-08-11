Умерла Афифе хатун из «Великолепного века»: Мерьем Узерли поделилась своей скорбью

Актриса Мерьем Узерли поделилась скорбной новостью в сторис своего микроблога. Звезда турецкого сериала «Великолепный век» сообщила о кончине своей коллеги по съемочной площадке, актрисы Сабины Тозии. 75-летняя артистка умерла накануне, 10 августа, после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад у нее была обнаружена злокачественная опухоль головного мозга.

Друзья и поклонники Сабины Тозии, исполнившей в «Великолепном веке» роль кормилицы султана Сулеймана Афифе хатун, скорбят о ее кончине. Одной из первых скорбный пост опубликовала Мерьем Узерли, сыгравшая в сериале Хюррем султан.

Актриса разместила в сторис фотографии, на которых запечатлена вместе с Сабиной Тозия, признавшись, что очень любила ее.

«Мы снялись в трех удивительных проектах: «Великолепный век», «Материнская рана», «Мафия не может править миром». Вчера ты умерла… Мое сердце разбито. Я тебя очень любила… Покойся с миром, моя дорогая Сабина», — скорбит Мерьем Узерли.

Напомним, что в последнее время Сабина Тозия снималась в сериале «Мафия не может править миром», где исполнила ключевую роль. Но несколько месяцев назад она была вынуждена отказаться от работы из-за проблем со здоровьем.

После операции по удалению опухоли Сабину Тозию парализовало.

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