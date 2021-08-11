«Ой, мама! Кто это?»: Бондарчук засветила фото с молодой Орбакайте в комбинезоне с шортиками

На архивном снимке дочка Аллы Пугачевой выглядит довольно скромно: прямые волосы с челкой, ни граммы макияжа, ее украшает только молодость.

На личной страничке в Instagram Светлана Бондарчук поделилась снимком из семейных архивов. В кадре сама модель запечатлена юной девушкой, рядом с ней певица Кристина Орбакайте. Сейчас артистке уже 50 лет и трудно поверить, что когда-то она выглядела именно так — с прямыми волосами и челкой, без грамма макияжа, ее украшает только молодость. На скромном снимке дочка Примадонны позировала в модном комбинезоне с шортиками, этот наряд в те годы считался невероятно стильным. Ведь любая необычная вещь была дефицитом.

Кристина на фото очень стройная, при этом у нее милые щечки, так называемая детская припухлость, которая сошла с годами. Сейчас личико поп-дивы заметно заострилось, а ее скулы будто высечены из мрамора. Вот только оттенок волос остался тем же.

«Какие все классные, молодые! Еще вся жизнь впереди», «Упс! От былой Кристи не осталось и следа», «Все-таки как меняются люди», «Какие-то совсем другие, как из другого мира — мира под названием юность», «Такие естественные, взгляд еще наивный! Ох девочки, а сколько еще всего впереди», «Ой, мама! Кто это?», «Красивые девчонки и сейчас такие же прелестницы», — написали фолловеры.

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