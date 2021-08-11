«Жди меня – пересдача!»: Александр Домогаров завалил экзамен на знание ПДД

Актер Александр Домогаров в Instagram сообщил, что ему не удалось сдать с первого раза экзамен в ГИБДД на знание правил дорожного движения. Судя по всему, в ближайшее время актеру не удастся поездить на мотоцикле.

«Попытка сдать на категорию сегодня провалена полностью. Думал, что знаю. Даже два дня потратил на вспоминание материалов по ПДД. И успешно сегодня завалил теорию на десятом вопросе. Правы были великие. На Бога надейся, но и сам не плошай. Так что — учиться, учиться и еще раз учиться! Как завещал великий Ленин! Жди меня — пересдача!»

Александр Домогаров

«Удачи в пересдаче. Будем за вас держать кулачки. Только скажите, когда», «Удачи, Александр! Помню свою историю сдачи на права. Было непросто, зато теперь наслаждаюсь», «Зато категория достанется в будущем лучшему ученику», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Домогаров — один из самых известных российских актеров. За его плечами работа в десятках популярных картин.

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