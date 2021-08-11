Суд в Ростове-на-Дону арестовал автомобили Аланы Мамаевой после иска ее бывшего мужа

Теперь модель не сможет продать или подарить машины.

В Ростове-на-Дону суд арестовал автомобили модели Аланы Мамаевой по иску ее бывшего мужа футболиста Павла Мамаева. Речь идет о таких марках, как Range Rover Evoque long и Bentley Continental. Теперь экс-жена спортсмена не сможет продать или подарить машины.

Ранее Павел Мамаев через своих представителей обратился в суд. Адвокаты звезды, в частности, заявили, что спортсмен решил не делить имущество с бывшей женой пополам, потому что Алана Мамаева нигде не работает. Кроме того, игрок хочет, чтобы их общая дочь Алиса в будущем жила с ним. Причем, как уверяет Мамаев, наследница находится даже сейчас в его доме. Якобы девочка живет вовсе не с бывшей женой.

Напомним, что Павел Мамаев изменил теперь уже бывшей супруге с испанской моделью. Предательства она простить не смогла и подала на развод, сообщает Telegram-канал Mash.

Добавим, что у Павла и Аланы Мамаевых один совместный ребенок. Их дочери Алисе сейчас семь лет. Футболист последние годы выступает за клуб Премьер-лиги «Ростов».

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