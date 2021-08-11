«Теперь я точно знаю, что такое любовь»: Муцениеце показала человека, к которому испытывает настоящие чувства

В феврале 2020-го Агата Муцениеце и Павел Прилучный разорвали свои отношения. И, хотя слухи об их разладе ходили уже давно, для многих эта новость стала громом среди ясного неба. Ведь чета воспитывала двоих детей — Мию и Тимошу. Однако даже наличие наследников не смогло заставить артистов помириться.

В качестве разлучницы многие называли звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович. Впрочем, «мажор» в какой-то момент перестал скрывать их роман и отметился вместе с новой пассией на Мальдивах.

Тем не менее, в личном блоге он посвятил целый пост совсем другой представительнице прекрасной половины человечества, которой по-настоящему отдал свое сердце. И ею оказалась дочка Павла Прилучного.

«Моя любовь», — написал он про наследницу, обнародовав в своем аккаунте Instagram ее снимок.

Агата Муцениеце тоже решила последовать примеру своего бывшего. В микроблоге она поделилась фотографией с Мией и написала ей свои слова любви.

«Я и ты — это навсегда! Я буду твоей Харли Квинн и с легкостью надеру зад любому, кто тебя обидит! До Луны и обратно, моя девочка! Теперь я точно знаю, что такое любовь», — написала звезда «Закрытой школы».

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