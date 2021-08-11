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Пересильд во время гипоксической тренировки и примерки скафандра: новые фото с проекта «Вызов»

Снимки актрисы сделал знаменитый фотограф Саша Гусов.

Пересильд во время гипоксической тренировки и примерки скафандра: новые фото с проекта «Вызов»
Юлия Пересильд. Фото: Саша Гусов

Фотохудожник мирового уровня Саша Гусов, который не так давно присоединился к проекту «Вызов», заснял актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко, космонавта Антона Шкаплерова и членов дублирующего экипажа в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Юлия Пересильд
Юлия Пересильд. Фото: Саша Гусов

На фото запечатлены гипоксическая тренировка и примерка скафандра. Фотограф будет еженедельно публиковать кадры подготовки вплоть до начала съемок картины.

Отметим, что все члены съемочной группы справляются с заданиями на данный момент на отлично. На МКС они отправятся нынешней осенью. Фанаты Юлии Пересильд с нетерпением ждут начала съемок.

«Вызов» — совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Фильм — часть научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о ракетно-космической отрасли, сообщает Первый канал.

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Клим ШипенкоПервый каналСаша ГусовФильм "Вызов"Юлия Пересильд