«Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку»: Винер — о возвращении в спорт Кабаевой

Как отметила наставница, олимпийская чемпионка еще может заявить о себе.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что мечтает о возвращении в спорт олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

«Мечтаю, чтобы она вернулась — как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку». Ирина Винер-Усманова

Как вспомнила Ирина Винер-Усманова, после Олимпиады в австралийском Сиднее в 2000 году, где Алина Кабаева в многоборье стала только третьей, гимнастка не ушла из спорта. Через четыре года в греческих Афинах она смогла стать лучшей. Выиграла первое место и стала олимпийской чемпионкой. При этом Винер заметила, что она хотела, чтобы Кабаева и дальше продолжала выступать. Однако не сложилось, сообщает rsport.ria.ru.

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Напомним, что официально Алина Кабаева завершила свою блистательную карьеру в 2007 году. Кроме победы на Олимпиаде, в ее послужном списке много других достижений. Она, к примеру, двукратная абсолютная чемпионка мира.

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