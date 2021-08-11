Ничего лишнего, только фигура: Ходченкова вслед за Светиковой появилась в бикини-невидимке

Две знаменитые Светланы – Светикова и Ходченкова — поддержали тренд на нюдовые купальники, который не сдает своих позиций уже несколько сезонов подряд.

У этих пляжных костюмов есть одна особенность, которая одних отталкивает, а других привлекает, в зависимости от степени раскрепощенности: издалека женщина, облаченная в них может показаться обнаженной.

Светлана Светикова, как оказалось, в восторге от этого качества. В личном блоге она продемонстрировала любимую нюдовую модель с лифом бандо и написала:

«Обожаю, когда издалека его не замечают и немного «зависают» в догадках».

Светлана Ходченкова предпочла купальник с лифом на лямках и ретро-трусиками с высокой посадкой. Она красиво позировала на Мальдивах в нюдовом бикини на Мальдивах, восхищая своих поклонников.

«Шикарная красотка», «Роскошная», «Солнышко, ты красавица!», «Красиво. Светлана, ваша страничка тоже как прекрасное кино. Всегда с сюжетом. Великолепно. Со смыслом. Оригинально. И как-то дорого», — прокомментировали почитатели.

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