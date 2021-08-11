Один образ – три тренда: Юдашкина умело подала фигуру в платье-футляре и миниатюрном жакете

Марина Юдашкина вместе с мужем Валентином Юдашкиным с юных лет работает в его Модном доме. Не удивительно, что искусством одеваться она владеет практически в совершенстве. В свои 62 года бизнесвумен обладает прекрасной фигурой и тонкой талией и умело показывает свои достоинства при помощи нарядов.

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Накануне Юдашкина предстала с мужем в тотальном черном образе, заключив в нем сразу три тренда. Во-первых, это монохром, который все еще пользуется популярностью, кроме того, Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказывала, что однотонные костюмы прекрасно вытягивают силуэты, делая их визуально тоньше, да и черный цвет сам по себе стройнит.

Второй тренд – это укороченный жакет. В этом сезоне такие модели ярко заявили о себе. По мнению Александра Васильева, они красиво подают фигуру, акцентируя талию. А Марина Юдашкина дополнительно подчеркнула ее еще и ремнем.

Ну и третий тренд – буфчатые рукава, которые всегда придают образам определенную долю женственности и нарядности.

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