За отобранную у Авериной золотую медаль израильская гимнастка получила в 10 раз больше денег, чем россиянка

Стали известны суммы гонораров российских гимнасток за участие в Олимпийских играх в Токио. Основное внимание приковано к Дине Авериной — она должна была взять золото, но из-за странного судейства медаль досталась израильтянке Линой Ашрам. В итоге Аверина лишилась не только главной награды, но и внушительной суммы денег.

Обычно за золотую медаль российские олимпийцы получают 4 миллиона рублей. В Токио Аверину наградили серебряной медалью — это 2,5 миллиона рублей. Линой Ашрам получила от своей страны более значительное вознаграждение за золото. В Израиле эта сумма равна 22,5 миллиона рублей (895 тысяч шекелей), сообщает сайт kp.ru.

За бронзовые медали российским спортсменам выплачивают 1,7 миллиона рублей. А вот если спортсмен награждается несколько раз, то получает от государства более крупные суммы. Тогда суммы выплат могут достигать 5-7 миллионов рублей.

Например, одна из главных героинь Олимпиады-2020 стрелок Виталина Бацарашкина привезла из Токио сразу три медали — два «золота» и одно «серебро». Суммарно девушка может рассчитывать почти на 24,5 млн рублей, сообщает телеканал «360».

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