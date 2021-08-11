Малахов разместил кадр из детства со скрипкой во время занятий в музыкальной школе Апатит

На фотографии будущей звезде телевидения не больше десяти лет.

Телеведущий Андрей Малахов в сторис Instagram разместил уникальный кадр из своего детства. На фотографии можно увидеть мальчика, которому на вид не больше десяти лет. В руках у него скрипка.

Напомним, что Андрей Малахов окончил школу в Апатитах с серебряной медалью. Он получил музыкальное образование по классу скрипки. Музыкальный кружок он посещал несколько лет. Позже он с красным дипломом окончил факультет журналистики Московского государственного университета.

Андрей Малахов не забывает свой небольшой городок в Мурманской области. Он регулярно приезжает туда. Причем порой его сопровождают другие звезды шоу-бизнеса.

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Добавим, что с 2011 года Андрей Малахов женат на Натальей Шкулевой, дочери журналиста и издателя газет и журналов Виктора Шкулева. Их свадьба состоялась в свое время в Версальском дворце в Париже. У пары есть сын Александр. Он появился на свет в ноябре 2017 года.

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