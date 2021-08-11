Скоро выйдет новая книга Пелевина Transhumanism Inc. в бумажном, электронном виде и аудио

26 августа мир увидит новую книгу Виктора Пелевина Transhumanism Inc., которая станет двадцатым романом автора. Она выйдет в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и подарочный вариант c использованием работ автора «Ночь в Фонтенбло» — в темных тонах.
Новинку издаст «Эксмо», а также сервис цифровых книг «ЛитРес» эксклюзивно в электронном и аудиоформате (26 августа в 20.21). На сайте и в приложениях «ЛитРес» аудиокнига будет представлена в озвучке российских звезд. Основным голосом книги станет российский актер театра и кино, продюсер Максим Суханов.
Новый роман Пелевина расскажет о будущем, в котором богатые люди смогут отделять свой мозг от стареющего тела и начнут жить почти вечно в особом «баночном» измерении. В этом измерении окажутся вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Здесь будет возможно все.
Однако в «банку» пустят не всех. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, а также слуги-биороботы.