«Дом выглядит не как в сериале»: фанатка «Сватов» показала коттедж семьи Будько под Киевом

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилось видео, которое ранее засняла одна из поклонниц картины — Анна Можаровская. Девушка съездила в село Горенка под Киевом, где находится дом семьи Будько. Именно в нем проходили съемки.

«Вот дом, в котором жили в сериале «Сваты» Валюха и Иван Будько. Так что фанаты «Сватов» езжайте тоже. Я обожаю этот сериал. Каждую серию и каждый сезон. Дом выглядит не как в сериале. Его отреставрировали. Но территория та же». Анна Можаровская

Как добавила поклонница ленты, в сериале «Сваты», который покорил ее сердце, показана самая лучшая, самая идеальная картинка семьи. «Какой она должна быть. Сколько у них проблем в сериале, но они такие дружные. Это, конечно, подкупает. Вон то окно, которое в сериале вылетело. Был взрыв. Печка взорвалась. И вон та самая знаменитая беседка, где они провели много-много вечеров. Я обожаю Федора Добронравова. Он гениальный актер», — заявила фанатка.

Отметим, что в 2019 году дом «Сватов» в селе Горенка горел. Он частично пострадал. Сериал снимался в данном населенном пункте с 2007 по 2012 год.

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