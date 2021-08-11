«Мой Валечка»: жена Юдашкина впервые за долгое время показала, как выглядит больной модельер

Уже около пяти лет Валентин Юдашкин мужественно сражается с онкологией. В программе «Живете сегодня все» на канале «Дождь» модельер рассказал, что узнал о заболевании в 2016 году, почувствовав сильные головные боли. Оказалось, что это уже метастазы, а родилась зараза в почках, стремительно проникнув в область головы. Опухоль пришлось срочно оперировать.

При этом Валентин Юдашкин заметил, что изменения в почках врачи и раньше видели, но не воспринимали их серьезно, полагая, что это возрастное. В итоге хирургам пришлось работать практически в условиях минного поля, малейшая ошибка могла привести к летальному исходу. К счастью, все обошлось, операция прошла успешно.

Теперь модельер регулярно проходит плановые курсы лечения и внимательно следит за здоровьем. Хотя нельзя не заметить, что он заметно похудел и реже стал проявлять активность в социальных сетях.

Однако накануне жена известного дизайнера одежды Марина Юдашкина порадовала публику свежим кадром с мужем.

«Мой Валечка», — с гордостью подписала она фото.

На снимке Юдашкин выглядел бодрым и счастливым, нарядившись в нарядный костюм с красной бабочкой. Жена кутюрье по традиции оделась с ним в одном стиле.

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