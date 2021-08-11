Андрей Малахов тремя смайликами выразил свое отношение к Лере Кудрявцевой

Звезды дружат уже на протяжении долгих лет.

Телеведущий Андрей Малахов в сторис Instagram ответил на самые интересные вопросы своих подписчиков. Так, одного из пользователей заинтересовало, в каких отношениях ведущий программ «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» с телеведущей с конкурирующего канала НТВ Лерой Кудрявцевой.

Отвечая на вопрос, Андрей Малахов разместил свой смайлик и поставил три любовных сердечка. Интересно, что Лера Кудрявцева в своем сторис разместила данную информацию и поставила несколько поцелуйчиков.

Также Андрей Малахов ответил на некоторые другие вопросы. Он заявил, что в новом сезоне на канале «Россия 1» будет некий новый проект с его участием. Кроме того, он рассказал о своем образовании. У него за плечами окончание музыкальной школы в родных Апатитах. Он закончил факультет журналистики МГУ и юридический факультет РГГУ.

Напомним, что Лера Кудрявцева на канале НТВ ведет программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». У этих передач очень хорошие рейтинги на телевидении.

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