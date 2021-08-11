«О, мои глаза, что я увидел!»: Крайнова, катаясь на серфе в купальнике, не стала стесняться ядреных поз

Яна Крайнова стала популярной после выхода сериала «Дневник доктора Зайцевой» в 2012 году, где она сыграла главную роль, изображая врача по имени Саша. Ради этой работы звезде пришлось поправиться на 8 кг. Но уже к началу второго сезона она потеряла этот вес. Тем не менее, худенькой ее и сейчас не назовешь.

Как выглядит ее фигура в настоящий момент в купальнике без кинообработки и профессионального света Яна Крайнова показала в личном блоге. Видео ее первого опыта катания на водной доске было обнародовано в Instagram. Артистка при этом была также наряжена в спасательный жилет. Во время катания, звезда эффектно приседала, особо не заботясь о ракурсах. Этот момент не остался не замеченным поклонниками.

«О, мои глаза, что я увидел!», «Не движения, а огонь!», «Да вы суперсекси!», «Сама грация», — написали люди в комментариях.

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