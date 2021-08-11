«Булками к народу и лицом в воду!»: Шпица в алых трусиках эпично «булькнулась» за борт катера

На личной страничке в Instagram Екатерина Шпица поделилась свежими кадрами, запечатлев, как она эпично нырнула в воду, «булькнувшись» за борт катера. При этом актриса соблазнительно вильнула «поплавком», примерив алый купальник. Трусики с высокой посадкой идеально подчеркивали соблазнительные формы звездной красавицы. Шпица может похвастаться тонкой изящной талией и по-детски тонюсенькой фигурой. Сложно поверить, что актрисе 35 лет и у нее есть сын. Выглядит она не старше любого подростка. И все благодаря своей внешней миниатюрности и стройности.

«Булками к народу и лицом в воду!», «Эпичный прыжок», «Трусы как у бабки», «Купальник странный! Сидит как-то не по фигуре», «Такое чувство, что плавки мужские», «Ох! Какой красивый прыжок», «Романтично! Столько тепла», «Куда это так булькнулась?», «Шикарный момент… и дельфинчики», «Ого! Как нырнула, словно пловчиха», «Вау! Вильнула поплавком и ушла под воду», «Русалочка и ее дельфины», — пишут фолловеры.

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