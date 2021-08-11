«Султанская роскошь! Это тело, уф»: Юля Михалкова в монокини грациозно обнажила мокрые бедра

На одной из фанатских страничек Юлии Михалковой в Instagram появилось ее сексапильное пляжное фото, этот же кадр ранее в личном профиле публиковала сама звезда. На снимке экс-«пельмешка» позировала в элегантном монокини, изящно и грациозно обнажив гром-бедра и свои наливные мышцы. Что ни говори, а ножки у красавицы-брюнетки крепкие, бугристые. Видимо, знаменитость увлекается бегом и не пренебрегает тренировками в спортзале.

«Султанская роскошь! Это тело, уф!», «Юленька, вы такая эффектная красотка», «Все вроде по-скромному, но эти божественные ножки! Мышцы так и играют», «В мокром купальнике? О боги, как соблазнительно», «Шикарная русалочка», «Эротика тела зашкаливает», «Упс! У вас бретельки сползли», «Разве можно так соблазнять?», «Ножки отменные, а какая тонкая талия», «Сразу к вам захотелось, поплескаться в морюшке», — пишут фолловеры.

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