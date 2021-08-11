Герцогиня – сладкоежка: стал известен любимый десерт Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и ее единственная дочь, принцесса Шарлотта очень любят оливки. Теперь же стало известно, что герцогиня Кембриджская неравнодушна к сладким десертам. К послеобеденному чаю она добавляет пудинг из ириски. Об этом Hello! рассказал шеф-повар Роди Варот, который раньше работал у Кембриджских.

«Кейт всегда сдержанна в своих гастрономических предпочтениях. Но на десерт она просила любимый пудинг с ириской», — сказал Варот.

Напомним, что сладости любят многие члены королевской семьи. Так, любимое лакомство принца Уильяма — торт из печенья, который был даже на его свадьбе с Кейт. А королева Елизавета II просто обожает шоколадный торт. Сама Кейт не прочь побаловать домочадцев тортами собственного приготовления.

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