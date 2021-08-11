«Он переживал разрыв с Макеевой»: Миклош раскрыла детали мимолетного романа с Макаровым

«Я боялась сниматься с Лешей Макаровым. У нас там есть сцена, когда он должен взять меня за горло и грубо со мной разговаривать. Я боялась тогда его мужской грубости.

Мне казалось, что мы не поладим. Мне сказали перед встречей посмотреть кино с его участием. Леша — известный человек. Там кино не надо было даже смотреть. Отношения наши тепло начались. Но потом я познакомилась с Владимиром, моим будущим вторым мужем, и пропала в его обществе».

