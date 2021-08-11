«Он переживал разрыв с Макеевой»: Миклош раскрыла детали мимолетного романа с Макаровым

Актриса Анна Миклош в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем мимолетном романе с актером Алексеем Макаровым. Вместе они сыграли в картине «Офицеры-2».
«Я боялась сниматься с Лешей Макаровым. У нас там есть сцена, когда он должен взять меня за горло и грубо со мной разговаривать. Я боялась тогда его мужской грубости.
Мне казалось, что мы не поладим. Мне сказали перед встречей посмотреть кино с его участием. Леша — известный человек. Там кино не надо было даже смотреть. Отношения наши тепло начались. Но потом я познакомилась с Владимиром, моим будущим вторым мужем, и пропала в его обществе».
Как отметила актриса, после этого Алексей Макаров перестал с ней разговаривать.
«Мы общались с ним только в кадре. Леша — глубочайшей души человек. Я стала для него слушателем на какое-то время. Хотела ему помочь и поддержать. Он переживал в те годы разрыв с Настей Макеевой и ему было тяжело», — заявила актриса.
Напомним, что Анна Миклош прославилась по сериалу «Тамбовская волчица». Она сыграла главную роль Ольги Зарецкой.