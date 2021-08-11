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«Он переживал разрыв с Макеевой»: Миклош раскрыла детали мимолетного романа с Макаровым

Как отметила актриса, она хотела помочь и поддержать коллегу.

«Он переживал разрыв с Макеевой»: Миклош раскрыла детали мимолетного романа с Макаровым
Алексей Макаров. Фото: Globallookpress.com

Актриса Анна Миклош в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем мимолетном романе с актером Алексеем Макаровым. Вместе они сыграли в картине «Офицеры-2».

Алексей Макаров и Анна Миклош
Алексей Макаров и Анна Миклош. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я боялась сниматься с Лешей Макаровым. У нас там есть сцена, когда он должен взять меня за горло и грубо со мной разговаривать. Я боялась тогда его мужской грубости.

Мне казалось, что мы не поладим. Мне сказали перед встречей посмотреть кино с его участием. Леша — известный человек. Там кино не надо было даже смотреть. Отношения наши тепло начались. Но потом я познакомилась с Владимиром, моим будущим вторым мужем, и пропала в его обществе».

Анна Миклош

Как отметила актриса, после этого Алексей Макаров перестал с ней разговаривать.

«Мы общались с ним только в кадре. Леша — глубочайшей души человек. Я стала для него слушателем на какое-то время. Хотела ему помочь и поддержать. Он переживал в те годы разрыв с Настей Макеевой и ему было тяжело», — заявила актриса.

Напомним, что Анна Миклош прославилась по сериалу «Тамбовская волчица». Она сыграла главную роль Ольги Зарецкой.

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